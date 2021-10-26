Лукашенко боїться, щоб польські танки біля кордону "не розв'язали войнушку"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неабияк занепокоєний тим, що відбувається на західних кордонах. Диктатор стверджує, що поляки уже перекинули свої танки і побоюється, аби вони "не розв'язали войнушку".

Відповідні заяви у притаманному для себе стилі Лукашенко зробив, спілкуючись з представниками колективу Лідської центральної лікарні.

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Біля нашого кордону – танки, – Лукашенко

Політик запевнив медиків, що у Білорусі – вони більше на Заході, ніж решта.

І бачите, що діялося і що від нас хочуть. Вчора вже "Леопарди" підкинули до нашого кордону – танки,

– зауважив Лукашенко.

Після цього диктатор дав спеціальне завдання своєму помічнику – інспектору з Гродненської області Юрію Караєву, який є ще й генералом. Караєв має пильно стежити, що відбувається з польського боку кордону.

Лукашенко назвав сусідів "негідниками"

Вчасно підказуйте. Негідники останні. Боюсь, щоб вони войнушку не розв'язали,

– додав Лукашенко.

Зазначимо, що напередодні Польща вирішила розмістити неподалік від білоруського кордону 10-у бронекавалерійську бригаду. За інформацією білоруських ЗМІ, до кордону перекинули додатково 2,5 тисячі солдатів.

Польща посилила охорону через ситуацію з мігрантами

Раніше про таке рішення повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. На цей крок у Варшаві пішли через кризу з мігрантами, які щодня здійснюють масові спроби нелегально перетнути кордон.

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