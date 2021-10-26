Лукашенко боїться, щоб польські танки біля кордону "не розв'язали войнушку"
Джерело:БЕЛТА
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неабияк занепокоєний тим, що відбувається на західних кордонах. Диктатор стверджує, що поляки уже перекинули свої танки і побоюється, аби вони "не розв'язали войнушку".
Відповідні заяви у притаманному для себе стилі Лукашенко зробив, спілкуючись з представниками колективу Лідської центральної лікарні.
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Біля нашого кордону – танки, – Лукашенко
Політик запевнив медиків, що у Білорусі – вони більше на Заході, ніж решта.
І бачите, що діялося і що від нас хочуть. Вчора вже "Леопарди" підкинули до нашого кордону – танки,
– зауважив Лукашенко.
Після цього диктатор дав спеціальне завдання своєму помічнику – інспектору з Гродненської області Юрію Караєву, який є ще й генералом. Караєв має пильно стежити, що відбувається з польського боку кордону.
Лукашенко назвав сусідів "негідниками"
Вчасно підказуйте. Негідники останні. Боюсь, щоб вони войнушку не розв'язали,
– додав Лукашенко.
Зазначимо, що напередодні Польща вирішила розмістити неподалік від білоруського кордону 10-у бронекавалерійську бригаду. За інформацією білоруських ЗМІ, до кордону перекинули додатково 2,5 тисячі солдатів.
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Раніше про таке рішення повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. На цей крок у Варшаві пішли через кризу з мігрантами, які щодня здійснюють масові спроби нелегально перетнути кордон.
До теми Поранили військових: нелегали з Білорусі намагалася прорватись до ПольщіЗверніть увагу! Ситуація викликала занепокоєння у Європі. Глава МЗС Німеччини Гайко Маас назвав Лукашенка "головним шефом контрабандистів нелегалів". Маас впевнений, що у такий спосіб Лукашенко тисне на європейські країни.