Відчуває, що скоро доведеться: куди може планувати втечу Лукашенко
ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко будує під Сочі велику резиденцію в горах. Журналісти припускають, що так він готується до можливої втечі зі своєї країни.
Резиденція виглядає справді розкішно, туди входить безліч кімнат, спортивний зал, кінотеатр, басейн. Але, як розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, це не єдиний прихисток, який готує для себе білоруський диктатор.
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Де ще може сховатися Лукашенко
Якщо президент Білорусі зупиниться саме в Росії, то буде остаточно прив'язаний до Владіміра Путіна. Також він має розуміти, що у випадку зміни влади для нього вже немає жодних гарантій.
Він вигідний для Путіна саме тоді, коли в Росії, щоб потім часом не дав свідчень. Саме тому, щоб Лукашенко ніколи не втік, то мав зробити резиденцію неподалік від диктатора,
– розповів політтехнолог.
Зрозуміло, що у нього можуть бути прихистки на Близькому Сході, Китаю, він має там певні гарантії. Також є країни Африки, але це вже запасні варіанти.
"Є відчуття що повноцінно він усім цим не скористається, а буде лише сидіти й рюмсати, коли його виженуть з Білорусі. Але це хороший знак, бо Лукашенко все-таки розуміє, що йому скоро доведеться втікати", – додав Борис Тизенгаузен.
Останні новини про Александра Лукашенка
- Білоруський диктатор висловився про Олімпіаду-2024. Він у досить дивний спосіб намагався мотивувати своїх спортсменів і побажав їм "набити пики суперникам". Зауважимо, що білоруські та російській учасники виступатимуть у Франції без будь-якої національної символіки. Вони матимуть статус нейтральних спортсменів.
- Лукашенко ще не вніс у свою воєнну доктрину ядерну зброю, яку йому передала Росія. Спершу він заявив, що механізм не прописаний, а потім різко додав, що це питання стосується лише його і Путіна. Підсумовуючи, Лукашенко сказав, що "це страшна зброя, яку не дай Боже доведеться застосувати".
- Білоруський диктатор визнав, що Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі України, а також пояснив, чому не вступає у війну. За його словами, кордон з Білоруссю замінований та забарикадований, тому підійти туди не вийде. Українське угруповання біля кордону він оцінив у 120 тисяч бійців і зауважив, що вони чекають, втім, чого саме – не уточнив.