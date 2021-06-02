Лукашенко де-факто визнав бойовиків на Донбасі: в ТКГ заявили, що Мінськ – не нейтральний

Самопроголошений президент Білорусі запросив "слідчих бойовиків" приїхати у Мінськ та допитати Романа Протасевича. В українській делегації в Тристоронній контактній групі заявили, що таким чином Білорусь перестала бути нейтральною і фактично визнала окупантів.

Про це написав у фейсбуці Сергій Гармаш. Він наголосив, що білоруський диктатор схоже забув, що окуповані регіони – це таки територія України.

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Гармаш вважає цей крок Лукашенка продуманим

Заяви Лукашенка ще більше дивують, адже саме у Мінську підписали домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Безумовно, це продуманий і демонстративний крок. Причому, показово, що запрошення маріонетковим "слідчим" "республік" він відправив через справжню другу сторону конфлікту – президента Росії,

– написав Гармаш.

Білорусь наразі відкрито ворожа Україні

Після цього, вважає Гармаш, у Москви, звісно, не буде аргументів задля переносу переговорного процесу з Мінська в іншу локацію. Також він зауважив, що не розуміє, на кого працює СБУ, яка допитує розвідників на запит КДБ Білорусі.

Дії режиму Лукашенко зробили Білорусь відкрито ворожою Україні. Практично, Мінськ вже став загрозою нашій країні. В таких умовах ми повинні активізувати нашу підтримку білоруської опозиції, а не допомагати ФСБ Росії з нею боротися,

– додав Гармаш.

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"Прокуратура окупантів" відкрила справу проти Протасевича

Зазначимо, так звана "прокуратура ЛНР" повідомила про відкриту справу проти затриманого засновника NEXTA Романа Протасевича. Він начебто воював у складі батальйону "Азов" на Донбасі. Лукашенко зауважив, що він не проти, аби "слідчі" окупантів приїхали в Мінськ і допитали Протасевича.