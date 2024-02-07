Путін не допоможе: Лукашенко почав панічно боятися за своє життя

Олександр Лукашенко дозволив своїм військовим відкривати вогонь по мирних жителях у білорусі. Крім того, вони отримали "зелене світло" на використання по цивільних бойової зброї та спецзасобів.

Такі дії свідчать про страх білоруського диктатора за своє життя. Про це 24 Каналу розповів Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст, пояснивши, що Владімір Путін не завжди зможе захищати Лукашенка.

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Лукашенко захищає себе та свій режим

Днями стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив армії застосовувати зброю проти своїх же співгромадян. Згідно з підписаним указом, бити та відкривати вогонь можна з урахуванням обставин, характеру злочину або ж навіть адмінправопорушення.

Лукашенківська диктатура все більше котиться до тоталітаризму. Це природний процес жорсткішання диктатури, особливо з огляду на те, що путінський режим не вічний, і Лукашенкові доведеться захищати свою владу, зокрема в умовах, коли Путін йому не зможе допомогти,

– пояснив Ігор Яковенко.

Тож посилення силової компоненти режиму для Олександра Лукашенка – це неминучість. Він намагається захистити свій режим та своє життя усіма доступними засобами. А власне єдиним доступним засобом є збільшення повноважень силовиків.

Для чого Білорусі вагнерівці

Крім того, зауважимо, що в Білорусі досі залишається близько тисячі найманців з ПВК "Вагнера". Після заколоту Євгенія Пригожина їх було понад 80 тисяч. Офіційна версія каже про те, що вагнерівців, які залишилися, є інструкторами для білоруської армії.

Судячи з усього, це непогані військові, які хоч щось, та й уміють. Цей досвід вони передають білоруським військовим. Однак не можна виключати, що вагнерівців тримають як можливих диверсантів,

– зауважив Яковенко.

Журналіст заперечив можливість великої та прямої війни Росії з Європою, адже вся російська армія сконцентрована на полі бою в Україні. Водночас окремі диверсійні загони можуть існувати та виконувати певні завдання.

"Вагнерівців можуть використати, щоб дестабілізувати ситуацію, влаштовувати провокації та окремі рейди, наприклад, на територію Польщі чи Литви", – підкреслив Яковенко.

Безсумнівно, що для такої роботи найманці ПВК "Вагнера" є ідеальною кандидатурою.

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