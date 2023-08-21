Лукашенку варто прокинутися: політолог припустив ціль Китаю щодо Білорусі

Нещодавній візит міністра оборони Китаю Лі Шанфу в Білорусь залишив за собою багато запитань. Ймовірно, у Пекіна свої плани на Алєксандра Лукашенка, а також на територію Білорусі.

Політолог Микола Давидюк припустив 24 Каналу, яка основна ціль такого візиту. Примітно, що "ораторські" здібності Лукашенка зменшують його вплив у політичному світі. Диктатор поступово втрачає свою могутність, а Китай в коаліції з Росією уже мають грандіозний план.

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Білорусь двічі окупована

Ймовірно, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко думає, що своїми "гучними" заявами показує свою міць та вміння тонко "грати" на міжнародній арені. Насправді ж це виглядає так, ніби його мізки повністю з'їли гроші. Можна провести паралель – хвора людина з психлікарні вважає себе Наполеоном та йде на чергову битву, так само "тонко" плануючи свою "спецоперацію".

Лукашенко відірваний від реальності. Його країна окупована, при чому двічі – один раз Росією, другий раз Китаєм,

– підкреслив політолог.

На думку Давидюка, міністр оборони Китаю не задля екскурсії приїздив у Білорусь – це ревізії нових територій Пекіна. Ймовірно, Білорусь через 10 – 20 років заговорить китайською мовою. Адже 100 тисяч китайців, які приїхали до країни з 2010 по 2020 роки, мають подвійне призначення.

Давидюк припустив, навіщо міністр оборони Китаю приїздив до Білорусі: дивіться відео

Припустимо, що китайці можуть бути армією або розквартировані. Враховуючи те, як громадяни Китаю швидко продовжують свій рід, то кількість китайців у Білорусі може зрости до 1 – 2 мільйонів. Згодом вони стануть більшістю, а росіяни – меншістю. І все, епоха Білорусі підійде до завершення.

Білорусам варто діяти

Головування Китаю та Росії створить значні проблеми для України, адже мати такого ворога на Півночі справа плачевна. Тому завдання України – усунути Алєксандра Лукашенка політичним шляхом.

"Треба пробудити Білорусь. На превеликий жаль, наші сусіди сплять. Зараз говорити, що від них нічого не залежить – сором та ганьба. Вони прирівнюють себе до росіян. Тільки в росіян менша загроза з боку Китаю. Тому Білорусь на межі зникнення", – зауважив Давидюк.

Білорусам треба мобілізуватися, обрати іншого президента та починати внутрішні процеси. Відсидітися осторонь не вийде.

Час рятувати Білорусь настав. Дійте. Бо вам місця у вашій країні не буде. Ви будете наступним Курдистаном, коли білоруси будуть, а Білорусь – ні,

– резюмував Микола Давидюк.

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