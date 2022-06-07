Лукашенко хоче майже вдвічі збільшити армію: чи змінить це якість білоруських військових
З'явилась інформація про те, що білоруський дикатор Олександр Лукашенко хоче ледь не вдвічі збільшити свою армію – з 45 до 80 тисяч.
Зрештою, це ніяк не вплине на якісь армії Лукашенка. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.
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За його словами, не дарма білоруську армію дуже часто називають "паперовою". У тамтешніх військових немає ніякого бойового досвіду.
Ще з часів Радянського союзу вони "відомі" хіба лише зародками диверсійної діяльності, додав фахівець. Однак їхні навички – застарілі.
Білоруська армія не пристосована до сучасної війни. Якщо говорити про бойовий потенціал підрозділів, які готові до якихось воєнних дій – їх не більше 20 батальйоно-тактичних груп,
– зазначив Коваленко.
Це не та професійна якість цих БТГ, яка навіть була у російських окупантів, які у лютому зайшли на територію України з території Білорусі. Армія Лукашенка – ще нижчої якості.
"Тому Лукашенко може й щось планувати, але ресурсу, як людського, так і технічного, у нього немає, щоб збільшувати кількість військ", – додав експерт.
Лукашенко хоче майже вдвічі збільшити армію: дивіться відеоДовідка. У міноборони Білорусі 7 червня заявили, що розпочали заняття із бойової готовності. Вони нібито відпрацьовують заходи із переведення армії з мирного на воєнний час. Сюди залучили усі категорії місцевих військовослужбовців: від невеликих підрозділів до органів військового управління.
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- Водночас Тихановська також наголосила, що білоруська армія не готова до війни – ані технічно, ані морально. Утім, додала, що таки є пару тисяч осіб, які готові, оскільки не розуміють, що таке насправді війна.
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