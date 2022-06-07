Лукашенко хоче майже вдвічі збільшити армію: чи змінить це якість білоруських військових

З'явилась інформація про те, що білоруський дикатор Олександр Лукашенко хоче ледь не вдвічі збільшити свою армію – з 45 до 80 тисяч.

Зрештою, це ніяк не вплине на якісь армії Лукашенка. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

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За його словами, не дарма білоруську армію дуже часто називають "паперовою". У тамтешніх військових немає ніякого бойового досвіду.

Ще з часів Радянського союзу вони "відомі" хіба лише зародками диверсійної діяльності, додав фахівець. Однак їхні навички – застарілі.

Білоруська армія не пристосована до сучасної війни. Якщо говорити про бойовий потенціал підрозділів, які готові до якихось воєнних дій – їх не більше 20 батальйоно-тактичних груп,

– зазначив Коваленко.

Це не та професійна якість цих БТГ, яка навіть була у російських окупантів, які у лютому зайшли на територію України з території Білорусі. Армія Лукашенка – ще нижчої якості.

"Тому Лукашенко може й щось планувати, але ресурсу, як людського, так і технічного, у нього немає, щоб збільшувати кількість військ", – додав експерт.

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Війська Білорусі нібито отримали наказ наступати на Україну. Утім, військові вирішили не робити цього, мовляв, не розуміють, чому заради амбіцій двох диктаторів мають воювати проти сусідньої держави.

Водночас Тихановська також наголосила, що білоруська армія не готова до війни – ані технічно, ані морально. Утім, додала, що таки є пару тисяч осіб, які готові, оскільки не розуміють, що таке насправді війна.

Разом з тим з території Білорусі можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи. Так окупанти хочуть відволікти та відтягнути українські війська.