Грає проти Путіна: чи має Лукашенко амбіції царствувати в Росії

Алєксандр Лукашенко під час "перевороту" в Росії виступив перемовником між Владіміром Путіним та заколотником Євгенієм Пригожиним. Це було дуже важливим ходом з його боку.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко. Він зауважив, що в очах Путіна Алєксандр Лукашенко хоче постати рятувальником Росії, який вберіг її від заколоту.

До теми Подоляк сказав, чи може Пригожин перейти на бік Лукашенка

Путін не забуде "послугу"

Білоруський диктатор виступив медіатором у конфлікті Пригожина з російською владою, тому що розумів масштаб наслідків повалення Путіна. Це б посилило українські наступальні дії, а також надало потенціалу білоруській опозиції. А це вже пряма загроза владі Лукашенка.

Однак Путін знівелював "досягнення" Лукашенка. Адже він почав розповідати начебто тільки завдяки російському суспільству та збройним силам Росії вдалося запобігти "перевороту".

Але тут вилазить Лукашенко зі своїм стендапом та кричить у Москву, що тільки він зумів зупинити Пригожина. І він йде на пряме протистояння та грає проти Путіна,

– підкреслив опозиціонер.

У такий спосіб Лукашенко намагається продемонструвати, що його вплив в Росії нібито вищий, ніж у Путіна. Звичайно російський диктатор не забуде цю "послугу" білоруського "колеги". Він може нагадати йому про неї та помститься.

Пригожин може бути небезпечним

У результаті домовленостей Лукашенко та Пригожина, власник ПВК "Вагнера" разом зі своїми найманцями буцімто має переміститься на територію Білорусі. Однак у білорусів це викликало обурення. Тому не дарма Лукашенко "заспокоював" їх, мовляв, усі зеки з лав вагнерівців загинули.

Також поява підрозділів ПВК "Вагнера" викликало занепокоєння серед білоруських силовиків.

Крім того, Пригожин може бути небезпечним для самого Лукашенка. Одного разу Путін може використати власника ПВК "Вагнера" проти самопроголошеного білоруського президента. І Пригожин виконає його завдання, щоб заслужити на прощення.

"Тому й Лукашенко залишається кричати в Москву, що "я з росіянами", "я – свій", а тому "не чіпайте мене", – зауважив Латушко.

Чи є у Лукашенко амбіції посісти місце Путіна: дивіться відео

Популярний політик в Росії

Водночас для Лукашенко ця історія відкриває нові горизонти. Він може використати ситуацію для того, щоб зайняти пост президента Росії.

Царювання в Москві завжди було його філософією. Він розглядав таку можливість ще коли при владі в Росії був хворий Борис Єльцин. А зараз в очах російського суспільства Лукашенко є популярним політиком з жорсткою системою керування. А російський народ саме цього й хоче – "батога",

– зазначив керівник Народного антикризового управління.

На думку Павла Латушко, у Лукашенка є сценарій на випадок, якщо Путін помре раніше за нього. Тоді у білоруського диктатора з'явиться шанс очолити Росію.

Які наслідки заколоту Пригожина для Лукашенко