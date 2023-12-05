Поїхав обговорювати питання для Путіна, – Гудков про екстрений візит Лукашенка до Китаю

Сі Цзіньпін зустрівся з Алєксандром Лукашенком, який удруге за рік відвідав Китай. Попри усі офіційні заяви щодо зустрічі, вони першочергово могли обговорювати питання Путіна.

Сі прийняв Лукашенка, як кремлівського гінця, про що 24 Каналу наголосив російський опозиційний політик Геннадій Гудков​​​​​.

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Лукашенко передавав питання Путіна

За словами Геннадія Гудкова, Лукашенко наразі на рівні з Шойгу та Лавровим. Він "удільний князь", який власноруч продав незалежність Білорусі. Тому за ймовірними домовленостями відправився до Сі вирішувати питання Путіна.

"Для Китаю важливий контракт з Путіним. Напряму він (Сі Цзіньпін – 24 Канал) не хоче працювати. Мовляв, ми солідна країна", – пояснив він мотиви Китаю.

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Про це може свідчити і рівень прийому Лукашенка, який був на вищому рівні.

"Лукашенко – ніким не визнаний, скрізь заборонений, який здав країну в оренду, став удільним князем. Чого з ним зустрічається Сі? Це прибув гонець від Путіна. Китай не хоче втрачати зв'язок з ним, – відзначив опозиційний політик.

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