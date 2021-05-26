Ми запросто можемо літак посадити, – Лукашенко з насмішкою запросив Путіна і Байдена до себе

Олександр Лукашенко цинічно і нахабно висловився щодо ідеї Джо Байдена обговорити з Путіним ситуацію у Білорусі. Він сказав, що це не варто робити не у Білорусі, тому "гостинно" запрошує обох до себе.

Якщо Байден насмілиться приїхати у Білорусь, то його літак готові посадити із супроводом трьох винищувачів. Таку заяву Лукашенко зробив на публічній зустрічі з парламентарями та іншими чиновниками.

Раніше Лукашенко заявив, що Протасевич воював на Донбасі

"Ми три винищувачі до літака направимо"

Щодо ідеї Байдена обговорити Білорусь Лукашенко висловився скептично: мовляв, що він може знати про країну. Путін же, навпаки, за словами диктатора, "у темі". І з ним він збирається обговорити США.

Я лише не знаю, про що Байден буде говорити щодо Білорусі. Путін-то в темі. Я за нього переживаю, щоб йому хоч карту дали, щоб він подивився, де та Білорусь розташована. Вони ж абсолютно не володіють інформацією про обстановку,

– посміявся Лукашенко.

Самопроголошений президент запросив обох до Білорусі поговорити про "нібито проблеми" країни. Він запевнив, що гідно зустріне обох і вислухає усе, навіть гидоту, "яку напише Псакі для Байдена". Надалі Лукашенко припустився жарту про те, що і літак з Байденом зможе посадити за потреби.

Якщо захоче приїхати – то хай приїжджає, може, ризикне. Ну в разі чого, ми запросто можемо літак посадити, у нас дві смуги (голосний регіт залу – 24 канал). Винищувач запустимо і будемо супроводжувати від кордону зі Швейцарією. Три винищувачі,

– цинічно заявив Лукашенко.

Цинічною така заява є через алюзію на незаконну переадресацію до Мінська літака Ryanair, у якому летів журналіст Роман Протасевич. Заповнений літак, на який нібито "заклали бомбу", супроводжував винищувач. Такі радикальні дії неабияк шокували самих пасажирів та загалом цивілізовану світову спільноту.

Втім, така заява Лукашенка знайшла позитивний відгук у його аудиторії: з його жарту щиро посміялися і навіть поплескали.

Байден і Путін говоритимуть про Білорусь