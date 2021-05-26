Лукашенко не піде на поступки, тому санкції навряд чи спрацюють, – білоруський журналіст

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наразі не готовий поступитися частиною своїх повноважень. Зважаючи на це, санкції Заходу щодо білоруської держави навряд чи спрацюють.

Редактор ефіру "Європейського радіо" з Мінська Зміцер Лукашук припустив, що Євросоюз скоріш за все не піде на рішучі дії щодо Білорусі. Мовиться про введення серйозних економічних санкцій та розрив дипломатичних відносин з країною.

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Які санкції можуть загрожувати

Лукашук зазначив, що натомість ЄС може накласти певні санкції стосовно окремих осіб чи підприємств. За його словами, досвід усіх попередніх обмежень, які накладали на Білорусь, свідчить про те, що вони не працюють.

Лукашенко у будь-якому випадку не піде на якісь поступки, тому санкції навряд чи спрацюють,

– наголосив журналіст.

Лукашук припустив, що наразі Європа обговорює ситуацію у Білорусі активніше, аніж під час президентської кампанії у серпні 2020 року.

Як зазначив журналіст, це пов'язано з тим, що теперішні події на території країни можуть загрожувати не лише білорусам, а й громадянам Євросоюзу.

23 травня терміново приземлили літак через повідомлення про "замінування".

На борту перебував

колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Згодом журналіста затримали.

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