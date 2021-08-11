"У боргу не залишимось": у Білорусі обіцяють відповідь на санкції США, Канади та Британії

Олександр Лукашенко відреагував на санкції США, Канади та Великої Британії проти Білорусі. Він доручив уряду розробити комплекс додаткових заходів проти обмежень.

"Схвалимо відповідні заходи", – речниця диктатора

Самопроголошений президент вже роздумує над тим, як відповісти на санкції країн. Про це заявила його речниця Наталія Ейсмонт.

Важливо США ввели наймасштабніші санкції проти Білорусі

Білорусь у боргу не залишиться. Наскільки можливо, ми схвалимо відповідні заходи,

– запевнила прессекретарка.

Що відомо про санкції проти Білорусі

9 серпня, у річницю президентських виборів у Білорусі, результати яких світ не визнав, країни посилили санкції проти режиму диктатора.

Президент США Джо Байден видав указ про обмеження проти 21 компанії та 23 людей. До речі, під санкції також потрапив білоруський національний олімпійський комітет. Його звинуватили у відмиванні грошей та обході візових заборон.

До американських санкцій долучилася Велика Британія. Обмеження стосуються торгової, фінансової та авіаційної сфер. Їх ввели безпосередньо проти самого Лукашенка, його сина, міністрів та глав інших відомств.

Раніше у Євросоюзі називали умову, за якої скасують обмеження проти Білорусі. Згідно з нею, режим Лукашенка має дотримуватися принципів демократії, а також припинити репресії. ЄС наголосив, що готовий допомогти країні.

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