Зеленський був йому "як син": Лукашенко видав нову порцію маячні про війну в Україні
- Олександр Лукашенко дав інтерв'ю, в якому висловив суперечливі заяви про Володимира Зеленського та війну в Україні.
- Лукашенко, зокрема, сказав, що для встановлення миру потрібно провести переговори між Україною, Росією та Білоруссю, аби "відродити слов'янський світ".
Олександр Лукашенко дав інтерв'ю головній пропагандистці Росії Ользі Скабєєвій. Чимала частина розмови стосувалась війни проти України та Володимира Зеленського, у бік якого Лукашенко не добирав лексики.
Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі, дипломат та опозиціонер Павло Латушко в етері 24 Каналу проаналізував маячню, яку видав білоруський диктатор в інтерв'ю Скабєєвій. За його словами, заяви Лукашенка було просто бридко слухати.
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Нові заяви Лукашенка про війну і Зеленського
Самопроголошений президент Білорусі, зокрема, заявив, що під час сварки Володимира Зеленського й Дональда Трампа, президент України не сказав нічого поганого, однак "людям це не зайшло". Лукашенко навіть додав, що Зеленському довелося просити вибачення ні за що і нібито погодитися на те, що йому запропонували "господарі", тобто США.
Чия б корова мичала, але його точно мовчала б. Спробував би він (Лукашенко – 24 Канал) своєму господарю Кремлі щось заперечити, сказати, що щось не відповідає національним інтересам Білорусі. Чи надання території країни для агресії проти України відповідало інтересам Білорусі? Чи гібридна війна з допомогою мігрантів? Що ж ти про це не сказав своєму господарю?,
– наголосив Павло Латушко.
Ба більше, Лукашенко в інтерв'ю заявив, що про мир нібито потрібно говорити втрьох – Україні, Росії та Білорусі – аби "потихеньку відродити слов'янський світ". На цьому маразматичні заяви білоруського диктатора не зупинились.
Скабєєва також поцікавилась, як Лукашенко ставиться до Зеленського, адже називав він його по-різному: то Володею, то гнидою. "Геніальна" відповідь Лукашенка не забарилась. Той заявив: "Зеленський був мені як син, але повівся як гнида". Та все ж Лукашенко підсумував, що нічого поганого про Зеленського сказати не може, адже буцімто перебуває з ним "у хороших стосунках".
"Все, що він наговорив за півтора дня в Москві, просто в голові не вкладається. Він, немовби, дід напідпитку, який використовує подібну лексику. Це просто бридко", – зазначив дипломат.
Додамо, що у Міністерстві закордонних справ України відреагували на такі висловлювання Лукашенка. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що образа президента Україна є неприпустимою, особливо від співучасника агресії проти України. Тихий додав, що перехід у сферу ентомології "точно не піде на користь таргану".