Лукашенко передав через мене дані для Зеленського, – скандальний нардеп Шевченко

"Слуга народу" Євген Шевченко їздив на зустріч до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він стверджує, що для Зеленського та інших українських політиків Лукашенко передав послання.
Джерело:PavlovskyNews
Шевченко розповів, що Лукашенко передав через нього інформацію, проте, що саме було сказано, він не став деталізовувати. Загалом поїздку характеризує позитивно і не бачить у цьому "зради".
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Що Євген Шевченко каже про свій візит до Лукашенка
Шевченко нічого протизаконного у візиті не бачить. Навпаки, каже, що діє в інтересах України. Зокрема, як стверджує, він обговорив з Лукашенком проблему логістики для українських хворих. Йдеться про тих пацієнтів, які потребують лікування у Білорусі і пересадки органів.
Шевченко уточнив, що він разом з посольством Білорусі змогли організувати пересадку органів 628 громадянам України. Такі домовленості він називає реальною політикою, яка передбачена статусом депутата.
Я займаюся реальною політикою, а не зашкварами в ресторанах, з повіями і іншим мракобіссям. Багатьом це не подобається. Відкрийте статтю 17 закону про статус народного депутата. Там чітко написано, що нардеп має право зустрічатися з лідерами держав,
– заявив Шевченко.
Як Шевченко опинився у Білорусі
Щодо того, як сталася зустріч, Шевченко розповідає: із ним зв'язалися помічники Лукашенка. Сам білоруський диктатор звернув увагу на українського нардепа, коли той розгорнув державний червоно-зелений прапор Білорусі у залі Верховної Ради. Як сказав Шевченко, зробив це, аби підтримати білоруського лідера і у відповідь на той безлад, який був у країні.Нагадаємо, що "Слуги народу" на засіданні фракції обговорять поведінку Шевченка. Вони заслухають його позицію 22 квітня.
Скандал із Євгеном Шевченком
- "Слуга народу" Євген Шевченко поїхав у Білорусь та зустрівся там з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
- З ним він давно хотів познайомитися і писав у фейсбуці, що планує поїхати у Мінськ.
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко наголосив, що цю поїздку Шевченко не обговорював з керівництвом партії. Його візит приватний і за власний кошт.
- Коли влітку 2020 року спалахнули протести в Білорусі, Шевченко закликав пробачити Лукашенку "гріхи та злочини".
- Він відвідав Мінськ у грудні 2020 року, а у лютому 2021 приїхав туди на Всебілоруські збори, де виступав Лукашенко.