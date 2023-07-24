Заява має двозначний сенс: навіщо Лукашенко погрожує Польщі нападом вагнерівців

Лукашенко приїхав до Росії, де зустрівся з Путіним. Він заявив, що вагнерівці його "напрягають", оскільки "хочуть сходити на екскурсію до Польщі". Ці слова мають подвійний сенс.

Про це 24 Каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Мова йде зокрема про гроші та чергові погрози Заходу.

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Сенс заяви Лукашенка

Своєю заявою Лукашенко з одного боку може "вижимати" гроші, а з іншого – це чергова погроза Заходу. І вона не є першою.

"Я думаю, це метод тиску, щоб змусити Захід повернути до перемовин Україну. Уявити реалізацію такої операції – похід "Вагнера" рейдом на Варшаву або Вільнюс – це дивно б виглядало. Засоби у НАТО, Литви, Польщі є, щоб нищити це угрупування за допомогою ракет, авіації, не кажучи про безпосередню сутичку. Як вчинить Захід – подивимося", – сказав Фейгін.

Марк Фейгін про заяву Лукашенка у Росії: дивитись відео

Він припустив, що незабаром можуть лунати попереджувальні заяви. І у разі чого під пряму загрозу потрапить геть не Росія.

Думаю, будуть заяви в дусі "тільки спробуйте, ми все перетворимо на попіл". При чому не самих вагнерівців – це зрозуміло. Але удари будуть по Білорусі. Про Москву можна посперечатися. Не знаю, чи піде на це Путін. Головне, що теза "це не ми" – вже не спрацює,

– наголосив правозахисник.

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