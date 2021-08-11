Російська техніка в Білорусі: що означають заяви Лукашенка про "Україну на колінах"

Україна становить загрозу для окупаційної білоруської влади. На це поскаржився своїм ручним генералам самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Білоруський диктатор під час нещодавньої цинічної пресконференції став погрожувати "поставити на коліна" Україну. За його словами, разом з Володимиром Путіним вони б зробили це за добу.

До теми Недружні дії, – у Білорусі відреагували на виклик свого посла до МЗС України

"Керівництво України взяло орієнтир конфронтації і для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше", – заявив Лукашенко.

Військові навчання "Захід-2021"

Заяви Лукашенка можна було б сприймати як політичний популізм. Втім на фоні підготовки до вересневих російсько-білоруських навчань "Захід-2021" такі погрози Україні мають реальний вигляд.

"Перший ешелон уже прийшов до Бресту і розвантажився. Вони почали підготовку усіх 5 полігонів, де відпрацьовуватимуть практичні етапи", – розповів військовий експерт Олег Жданов.

Війна проти умовної держави

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін пояснив, що метою навчань є відпрацювання можливого варіанту ескалації військово-політичної обстановки проти умовної держави. "Захід-2021" відбуватиметься на території Білорусі та Росії, за пропозицією останньої.

Про те, що формат навчань сильно відрізнятиметься від "Захід-2017", військові експерти здогадалися ще 2 роки тому. Це стало зрозуміло, коли Білорусь передала свої кордони з Україною під контроль Росії.

"Зараз ФСБ та війська протиповітряної і протиракетної оборони (ПВО) Росії контролюють білорусько-український кордон з боку Білорусі", – зазначив Жданов.

Що означають для України погрози Лукашенка: дивіться відео 24 каналу

Росія може залишити частину армії в Білорусі

Експерти впевнені, що під прикриттям навчань до Білорусі звозять російську військову техніку. Ймовірно, вона там і залишиться, тож для атаки Росії на Україну з білоруського напрямку все буде готово.

Моментально розташують на території Білорусі авіацію, ракетні війська, сили спеціальних операцій, щоб із півночі впливати на територію України, наносити удари,

– наголосив заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

Класичного наступу сухопутних сил, з огляду на ліси й болотисту місцевість, можливо, не буде. Втім для сил спеціальних операцій, розвідки та диверсійних операцій територія сприятлива.

Реакція Міноборони України

В українському Міністерстві оборони такі сценарії передбачили. У Верховній Раді вже прийняли закон, який дав новий поштовх для розвитку сил територіальної оборони.

"Якщо говорити про кордон з Білоруссю, то територіальна оборона – це ідеально, щоби створювати проблеми для проведення диверсійних операцій", – зауважив Самусь.

Масштабні військові навчання територіальної оборони проходять у Києві та по всій Україні. Відпрацьовували захист і білоруського напрямку.



Навчання територіальної оборони тривають у Києві / Фото КМДА

"Перші навчання провели у Сумській області, на осінь заплановані у Вишгородському районі Київської області, у Чернігівській області, де є кордон із Білоруссю. Там сили тероборони мають бути готові для надання відсічі агресору", – акцентував заступник командира батальйону територіальної оборони Віталій Купрій.

Від навчань у Києві "підгоріло" у російських медіа. Чимало ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що українці готуються відбити напад "уявного Путіна". Як відомо, у Росії "палає" від того, що здатне зруйнувати окупаційні плани Кремля, а Україна буде готова до будь-яких несподіванок.