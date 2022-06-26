Лукашенко посилає сигнали Заходу, – політолог про загрозу з боку Білорусі

Усі західні лідери зацікавлені у безпеці у європейському регіоні. Зокрема, Литва побоюється, що Кремль використає Білорусь як плацдарм для наступних бойових дій.

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко уже посилає відповідні сигнали Заходу щодо ймовірності таких дій. Про це 24 каналу сказав політолог Сергій Вігірінський.

Увага Росія збільшує свою військову присутність в Білорусі

Чи готовий Лукашенко наступати

Як він зазначив, росіяни максимально схиляють українську сторону здійснити "постріл у відповідь" на допустиму ціль у бік Білорусі. Роблять це з допомогою провокативних обстрілів з цієї країни.

Водночас Лукашенко це сприйматиме як привід до дії і вступу Білорусі в активну фазу війни. Українці на ці провокації не піддаються.

Так званий білоруський лідер Лукашенко посилає інші сигнали Заходу,

– сказав Вігірінський.

Зокрема, як він пояснив, мовиться про те, що Лукашенко повідомив, що готовий до співпраці з ОБСЄ.

У Міноборони Білорусі заявили, що готові з 20 червня поновлювати міжнародну співпрацю щодо контролю за озброєнням.

Крім цього, Якби Білорусь готувалась дод активної військової кампанії на території України, то на військові навчання, які зараз відбуваються у південній частині країни, виділяли б набагато більше грошей. До того ж Білорусь заміновує свою прикордонну територію. А країна, яка готова наступати, цього не робить.

Відкриття другого фронту

За його словами, з одного боку частину військового озброєння та техніки справді можуть перекинути на захист Литви та Латвії, Естонії чи Польщі. Усе залежно від того, куди скеровуватимуть сили Росії чи Білорусі.

Однак є й зворотна сторона, яка важлива для українських Збройних Сил – відкриття другого фронту протистояння. Для нашого ворога – Росії – це вимушена розконцентрація своїх сил. Річ у тім, що в Білорусі власних збройних сил, аби вести агресивну війну з країнами НАТО, немає.

Тому, поки не досягнуті цілі з боку Росії щодо України, які також розмиті, вони цього не робитимуть,

– наголосив політолог.

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У ніч проти 25 червня по території України завдали масових ракетних обстрілів. Загалом ворог випустив 48 ракет. Частина з них запустили з літаків стратегічної авіації з території сателіта Росії – Білорусі. Атакували смертності снаряди Житомирську область. Унаслідок ракетного обстрілу загинув один український військовий.

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що у Білорусі досі перебувають приблизно 1,5 тисячі російських бійців. Серед них є сили протиповітряної оборони, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ.

Також на території Білорусі перебуває російська техніка. А у Пітері Путін заявив, що Росія впродовж найближчих кількох місяців надасть Білорусі ракетно-тактичні комплекси "Іскандер-М".

Для повторного наступу на північні області України, Росія може швидко перекинути свої війська в Білорусь. Для цього державі-агресорці потрібні лише 3 дні.

На Волині вже не вперше знайшли білоруську військову форму та пошкоджений квадрокоптер.

Тим часом росіяни знову збільшують сили на території Білорусі. Також окупанти планують наростити там чисельність оперативно-тактичної авіації.

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