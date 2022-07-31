лукашенко став повністю залежним від росії, – розвідка Британії

Самопроголошений президент білорусі повністю дотримується лінії москви щодо війни росії в Україні. Його риторика свідчить про те, що олесандр лукашенко зараз повністю залежний від кремля.

Такі дані британської розвідки. Раніше експерти наголошували, що лукашенко хоче до останнього чіплятись за владу.

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лукашенко заявив, що Україна має прийняти вимоги росії

Лише 28 липня 2022 року росіяни випустили щонайменше 20 ракет по півночі України з білоруської території. Раніше російські війська використали білорусь задля невдалої спроби штурму Києва в лютому.

21 липня самопроголошений глава білорусі заявив, що офіційний Київ має прийняти ті вимоги москви, які кремль висунув для припинення війни.

Його (лукашенка – 24 канал) режим став дедалі авторитарнішим із поширенням смертної кари за "підготовку терористичних актів",

– кажуть у розвідці.

лукашенко все частіше висуває звинувачення у бік Заходу, щоразу вони стають все більш безпідставними. Це, вважають у розвідці Британії, свідчить про те, що білоруський політик став повністю залежним від росії.

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Загроза наступу з білорусі: що відомо

В останньому зведенні Генштаб повідомив, що суттєвих змін у ситуації на Волинському та Поліському напрямках немає. Проте білоруси вкотре продовжили військові навчання до 6 серпня.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що білорусь повністю окупована росією, отож ніякої армії у лукашенка немає.

Експерти наголошують – наразі білоруська армія не готова до війни, адже не має жодного досвіду. Саме тому лукашенко відтягує це питання.

Дивіться у відео – що відбувається зараз на фронті: