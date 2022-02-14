Лукашенко пояснив, навіщо йому навчання з Росією біля кордонів України

Олександр Лукашенко каже, що вирішив посилити кордон з Україною, тому там відбуваються військові навчання. Самопроголошений президент Білорусі назвав кілька причин. Говорить нібито про "потік зброї, білоруських втікачів та формування таборів".

Лукашенко заявив, що навчання Білорусь проводить, аби визначити, "де тримати невелику кількість військ".

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Лукашенко просив Путіна

Білоруський політик розповів, що зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і запропонував провести спільні навчання. Лукашенко згадав про загальне ППО, C-400, "Іскандери" та іншу техніку, яку Мінську постачає Москва.

Він погодився, каже: "Добре, ми підключимося". Підключилися. Так чого кричать, що ми тут проти України щось створюємо. Тобто зовсім інше тло,

– переконує Лукашенко.

І також цинічно додав, що, попри масштабні навчання, хоче зберегти з українцями хороші стосунки.

Що відомо про білорусько-російські навчання

Білорусь разом з Росією проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість". Вони триватимуть до 20 лютого.

Росія стверджує, що під час навчань відпрацьовують завдання щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.

Маневри відпрацьовують на території Білорусі. Залучили низку полігонів: Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський, а також аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

Важливо – Стягнення військ Росії у Криму, Білорусі та під Курськ триває | На цю хвилину: