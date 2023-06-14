Лукашенко побачив "великі передумови" для завершення війни в Україні

Самопроголошений білоруський диктатор переконаний, що Росія "завершить" війну в Україні. Водночас він почав загрожувати Заходу і згадав про "червоні лінії", які там начебто "переходять".

Олександр Лукашенко заявив, що Захід начебто страшенно боїться розв'язання ядерної війни, а Путін готовий використати цю зброю, якщо українські війська зайдуть на територію Росії. Про це він розповів у інтерв'ю кремлівській пропагандистці Ользі Скабєєвій, передає 24 Канал.

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Лукашенко переконаний, що Росія "закінчить" війну

Білоруський диктатор заявив, що Росія готова до застосування ядерної зброї, а для завершення війни в Україні він бачить "великі передумови".

Я не пророк, але в Україні ми закінчимо цю війну. До цього вже великі передумови. Але далі нам ці очманілі з Заходу занадто багато проблем створюють. І якщо тільки вони ці лінії (як люблять говорити) перейдуть, буде їм дуже боляче,

– заявив він.

У тому ж інтерв'ю самопроголошений президент похвалив і російську армію та заявив, що окупанти "нарешті навчилися воювати". Окрім того, він цинічно заявив, що нібито воюють вони чесно, "у межах міжнародного гуманітарного права та не порушують Женевську конвенцію".

Потім він прокоментував і український контрнаступ, повторивши фактично усі наративи та тези Кремля. Заявив він, що західна зброя українцям не допомагає, а усе новітнє озброєння "так само горить, як наші танки з радянських часів".

"Контрнаступ 4 – 5 числа розпочався, але ми навіть не помітили. Ми це спостерігаємо, бачимо, що там відбувається, так ось за цей час українців загинуло щось під 40 тисяч. Загинуло! І більше ста не повернуться – поранені. Майже 120 – 150 тисяч", – погрався в математика Лукашенко.

Звідки в нього ці цифри, диктатор не уточнив.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ