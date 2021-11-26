Лукашенко приїхав до мігрантів на кордон: пропаганда влаштувала ціле "шоу"

Олександр Лукашенко відвідав табір біженців на кордоні Білорусі та Польщі. Там він провів демонстративні "переговори" з нелегалами.

Диктатор пообіцяв "зробити все для мігрантів"

Відео з прибуттям Лукашенка до кордону поширили пропагандистські ЗМІ та телеграм-канали. На кадрах видно самопроголошеного білоруського президента із сумними виразом обличчя, який дуже серйозно слухає нарікання мігрантів.

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Мігранти бідкалися Лукашенку, а той слухав переклад їхніх слів. Диктатор демонстративно закликав взяти дані у літньої мігрантки, родичі якої нібито зникли безвісти. Самопроголошений президент цинічно казав, що "не займатиметься політикою на долі мігрантів".

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До шоу пропаганда залучила навіть дітей. Диктатор тиснув їм руки та пригортав. Він розпитував, чи вистачає нелегалам місць у таборі і чи хочуть вони повернутися на батьківщину. Дівчинка-підліток навіть заявила, що "було б добре, якби всі президенти були такі ж, як Лукашенко".

Він, своєю чергою, пообіцяв, що, "зробить усе, чого захочуть мігранти, навіть якщо це буде погано для поляків, латвійців чи ще когось".

Винним у міграційній кризі вважають саме Лукашенка. Він свідомо звіз мігрантів до кордону з Польщею, аби помститися Європейському Союзу за санкції.

Дивіться "шоу" від білоруської пропаганди з Лукашенком на кордоні:

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