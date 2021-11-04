Лукашенко і Путін підписали 28 союзних програм і оновили військову доктрину

Самопроголошений президент Білорусі та глава Кремля у режимі відеоконференції підписали декрет "Про реалізацію положень Договору про Союзну державу". На 2021– 2023 роки розробили пакет одразу з 28 союзних програм.

Документ попередньо завізував Путін, а тоді його вже передали Лукашенку. Адже 4 листопада самопроголошений президент Білорусі перебував Мінську, а глава держави-агресорки – в окупованому Криму.

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Пакет програм узгодили ще у вересні

Нас тут усі критикували, чекали, особливо в Росії окремі телеграм-канали, підпишемо ми з вами чи не підпишемо. Ми сьогодні відповідаємо на це запитання усією Вищою держрадою. Підписую,

– сказав Лукашенко.

Усі союзні програми Путін та Лукашенко узгодили 9 вересня. Наступного дня вони були схвалені на засіданні Ради міністрів Союзної держави, яке проводились на території Білорусі.

Що прописано у союзних програмах:

Механізми розвитку єдиного економічного простору.

Формування об'єднаних галузевих ринків.

Реалізація узгодженої фінансової, податкової, кредитної, цінової та торгової політики.

Під час відеоконференції Лукашенко поскаржився на те, що Путін не взяв його з собою в окупований Крим. Там диктатор хотів подивитись на "новинки", зокрема, пам’ятник у Севастополі.

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Що передбачає проєкт Союзна держава

Це поступова інтеграція Росії та Білорусі. Мовиться про створення спільного економічного та військового просторів. Угоду підписали ще в 1999 році. Остаточних домовленостей досягнули Володимир Путін та Олександр Лукашенко 9 вересня 2021 року. При цьому політики не виключили, що у майбутньому може створити Союзний парламент обох держав.