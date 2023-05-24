Лукашенко розкрив правду про свою хворобу і заявив, що "не збирається вмирати"

Самопроголошений президент Білорусі знову з’явився на публіці. Олександр Лукашенко заявив, що не збирається вмирати.

Лукашенко розповів, що в нього був аденовірус. Про це пишуть білоруські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Лукашенко не збирається вмирати

Якщо хтось думає, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Заспокойтеся. Це не більше, ніж пусті міркування в месенджерах і телеграм-каналах. Аденовірус чи що там було? Аденовірус,

– сказав білоруський лідер.

Аденовіруси – це родина ДНК-вмісних вірусів, які спричинюють гострі респіраторні захворювання у людей і тварин. У людей можливі різні форми клінічного перебігу аденовірусної інфекції – аденофарингокон'юнктивальна гарячка, ізольований кон'юнктивіт, атипова пневмонія тощо.

За його словами, в нього був дуже щільний графік і тому не було можливості лікуватися.

"То в Москву треба, то суботники, то в Гродно, потім Гомель, все це накопичилося. Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще мучитиметеся зі мною дуже довго", – наголосив Лукашенко.

Як виявилось, здоров’я для Лукашенка – не найголовніше. Для нього важливо поїхати у Москву, щоб побачитись з кривавим вбивцею Владіміром Путіним.

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