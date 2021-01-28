Не треба тішити себе ілюзіями, – Лукашенко про політичну амністію в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, в якому випадку в Білорусі можлива політична амністія. Вочевидь він вважає, що політично засуджених в країні нема.

Джерело: БЕЛТА

Під час наради з питань вдосконалення законодавства Лукашенко назвав умову, за якої може відбутись амністія. Якщо йому покажуть бодай одну людину, яку затримали чи засудили за політичними мотивами, амністію введуть відразу на наступний день.

Дізнайтеся також П'ять років колонії за те, що силовики зґвалтували його кийком: про цінності Лукашенка

Заява Лукашенка

Слухайте, треба припинити цю всю балаканину. Навіть їм, будучи в СІЗО, я їм усім сказав, коли вони мені ставили головне питання: "Коли нас відпустять?". Я їм усім виклав своє бачення: все, що вкрадено у народу, поверни. Тоді ми будемо з вами вести розмову і я постараюся відповісти на ваше запитання, коли. Чекаю. Досі чекаю,

– сказав самопроголошений президент.

Як зазначив Лукашенко, він є обізнаною людиною і йому відомо, що ув'язнені обговорили з родичами "щедру" пропозицію президента повернути крадені гроші в обмін на помилування. Однак, за словами Лукашенка, вони не погоджуються, бо їм "грошей шкода".

"Тому не треба тішити себе ілюзіями: політичні в'язні, амністія і так далі. Якщо людина не хоче сидіти в тюрмі за злочин економічний, фінансовий – кримінальний злочин – віддай останнє, якщо у тебе є… Як вирішить суд, так і буде. Ось і вся політична або інша амністія", – резюмував Лукашенко.

Яка ситуація у Білорусі: останні новини