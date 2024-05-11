Одразу після повернення з Москви: які перестановки влаштував Лукашенко

З'явилася інформація, що Алєксандр Лукашенко звільнив Віктора Гулевича з посади начальника Генштабу Збройних сил Білорусі. Це сталось одразу після того, як самопроголошений президент Білорусі прибув із Росії, де мав зустріч із Владіміром Путіним.

Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що Гулевича відправили у відставку 10 травня. Він додав, що це трапилось "одразу після того, як Лукашенко повернувся із Москви". Там, перед 9 травням, він мав нічну зустріч з Путіним, Сєргєєм Шойгу та Валєрієм Герасимовим.

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Причини звільнення

Постать Гулевича, на думку Латушка, цікава, адже він родом із Слуцького району Білорусі, де переважно живуть свідомі громадяни та спілкуються рідною білоруською мовою.

Він (Гулевич – 24 Канал) – білорус, проте я не хочу його ідеалізувати. Його призначили начальником Генерального штабу у 2021 році, ще до вторгнення Росії в Україну, яке підтримав режим Лукашенка. Гулевич також є у санкційних списках. Проте деякі джерела повідомляють, що він був готовий до комунікації із Заходом,

– зауважив опозиціонер.

Павло Латушко підкреслив, що воєнний суверенітет Білорусії дуже обмежений. Рішення про звільнення із важливих військових посад у Білорусі приймають у Москві. Лукашенко ж просто підписує накази.

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