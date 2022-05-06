Лукашенко "включив задню" і намагається зіскочити, – експрацівник СБУ про дії диктатора Білорусі

На початку війни, яку розв'язала Росія проти України, білоруський диктатор Олександр Лукашенко говорив, що вона триватиме кілька днів. Однак зараз він зробив інші висновки і шукає, як уникнути участі у воєнних злочинах.

Про це 24 каналу повідомив експрацівник Служби безпеки України Іван Ступак. За його припущеннями, зараз Лукашенко вдає, що він нібито не причетний до російсько-української війни.

До теми "Уже не 3 – 4 дні": Лукашенко не знає, чому війна затягується

Лукашенко "включив задню"

Зараз бачимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "включив задню" і намагається зіскочити. Тобто тихенько уникнути участі у війні Росії проти України. Мовляв, він "не в темі", не занурений у матеріал та не знає планів Кремля,

– зазначив Ступак.

За його словами, те, що Лукашенко активно та неприховано з'їжджає з цієї теми, не може не тішити. Однак білоруський диктатор не повинен розслаблятися, оскільки ще отримає своє за допомогу Росії у війні проти нашої держави.

"Колгоспна хитрість"

Як зазначив Ступак, Лукашенка активно змушували вступити у війну з Україною. Однак він таки набрався сміливості, увімкнув усю свою "колгоспну хитрість" і не піддався.

Був такий момент, коли залітали літаки на територію Білорусі та бомбардували селища. Саме тоді все йшло до війни, але потім тишком-нишком затихло,

– зауважив експрацівник СБУ.

Лукашенко відповідальний за все

Ступак також наголосив, що у компетенції Лукашенка було віддати наказ своїй армії. Виходить, що в нього була можливість відмовити російському диктатору Володимиру Путіну та не вступити у війну разом з ним проти України.

Зверніть увагу Лукашенко цинічно заявив, що Білорусь "не братиме участь у спецоперації" в Україні

Однак також і в компетенції Лукашенка зупинити запуск ракет з території Білорусі по Україні. Як пояснив Ступак, окрім російських військових, які запускають ракети, є ще забезпечення (паливо, харчування, комунікація, зв'язок), на яке може вплинути Лукашенко.

У кожної людини є вибір. Він може його зробити – перерізати комунікації, заборонити постачання до цих ракетних установок продуктів, води, боєприпасів. І все, тоді нічого не буде. Однак він цього не зробив,

– наголосив Ступак.

Ступак заявив, що Лукашенко намагається уникнути участі у війні: дивіться відео



Раптові військові навчання в Білорусі