Усі обирають переможців: чи може Лукашенко бути посередником між Росією та Китаєм

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко їде в Китай на зустріч з Сі Цзіньпінем. Аналітики ISW припускають, що там він може просити Пекін постачати зброю для Росії.

Та навряд Лукашенко зможе щось зробити, аби підсилити свого союзника Росію. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив надзвичайний і повноважний посол України в Китаї у 1999 – 2001 роках Ігор Литвин.

Також цікаво Війна на два фронти: чи зможе Росія напасти на Молдову без сухопутного коридору

Лукашенко – як посередник між Китаєм і Москвою

Особливо це складно буде для білоруського диктатора зараз, коли Збройні Сили України вже показали світові, що перемогти Україну не можна.

А оскільки перемогти не можна, то всі обирають переможців. А переможці в цій війні вже, я думаю, всім відомі – це Україна,

– заявив Ігор Литвин.

У Китаї відповіли на пропозицію Володимира Зеленського: дивіться відео

На його думку, Алєксандр Лукашенко не може виступати посередником між Росією та Китаєм, враховуючи рівень відносин між цим двома державами.

"Можна припустити активну роботу російського посла в Пекіні. Можна припустити відрядження до Пекіна знову якогось Медведєва чи ще когось", – пояснює український дипломат.

Натомість Лукашенко їде в Китай виторгувати для себе певні умови подальшого співробітництва з Китаєм. Адже білоруський диктатор зараз є союзником тої сторони у війні, яка точно програє.

Візит Лукашенка в Китай