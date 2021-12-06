Лукашенко заявив, що Росія нібито не збирається нападати на Україну
Джерело:телеграм Белта
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на Росію нібито повісили ярлик, що та планує напад на Україну. За його словами, зробили це країни Заходу.
Лукашенко вірить у те, що їм нібито потрібна причина, щоб "молоти Росію". Самопроголошений президент Білорусі істерично назвав ситуацію неприйнятною.
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Хоча ніхто в Росії не має наміру нападати на Україну. Росія чудово бачить, що діється в Україні. І те, що там твориться і що планують натовці та американці там, неприйнятне не лише для Росії, а й для нас, тому що тут ми поряд,
– сказав Лукашенко.
"Розв'язки після Нового року"
Лукашенко також погрозливо заявив, що багато чого зміниться за місяць і всі ще багато чого побачать. Зокрема, розв'язку від Чорного до Балтійського моря.
Тому якісь розв'язки – я думаю, дуже великі – будуть і після Нового року,
– додав Лукашенко.
Цинічні заяви Лукашенка
- Олександр Лукашенко бідкався, що Захід перейшов від претензій до жорсткіших вимог та ультиматумів, зухвало заявляючи, що "від Білорусі вимагають, аби та стала такою, як Україна".
- Самопроголошений президент розповідав про "братські могили мігрантів" у польських лісах. За словами Лукашенка, мігрантів нібито хоронять небайдужі поляки.
- Олександр Лукашенко знову неоднозначно висловлювався щодо України, заявляючи, що робитиме все, аби "країна стала їхньою".
- Також Лукашенко у інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову заявляв, що у деяких підрозділах української армії є "фашизм".
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Повний допис у телеграмі:
Президент звернув увагу, що Захід зараз повісив на Росію ярлик, нібито планує напад на Україну.
"Треба ж привід для того, щоб молотити Росію. Ось вони повісили цей ярлик. Хоча ніхто в Росії не збирається нападати на Україну. Росія чудово бачить, що твориться в Україні. І те, що планують натівці і американці там, неприйнятно не лише для Росії, а й для нас, тому що тут ми поряд", – наголосив президент.
"Тому якісь розв'язки – я думаю, дуже великі – будуть і після Нового року", – підсумував Олександр Лукашенко.
"Ще багато зміниться за цей місяць. Ви ще багато побачите. Ми побачимо ось цю розв'язку від Чорного до Балтійського моря, до чого прийдемо", – заявив Олександр Лукашенко.