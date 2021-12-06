Лукашенко заявив, що Росія нібито не збирається нападати на Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на Росію нібито повісили ярлик, що та планує напад на Україну. За його словами, зробили це країни Заходу.

Лукашенко вірить у те, що їм нібито потрібна причина, щоб "молоти Росію". Самопроголошений президент Білорусі істерично назвав ситуацію неприйнятною.

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Хоча ніхто в Росії не має наміру нападати на Україну. Росія чудово бачить, що діється в Україні. І те, що там твориться і що планують натовці та американці там, неприйнятне не лише для Росії, а й для нас, тому що тут ми поряд,

– сказав Лукашенко.

"Розв'язки після Нового року"

Лукашенко також погрозливо заявив, що багато чого зміниться за місяць і всі ще багато чого побачать. Зокрема, розв'язку від Чорного до Балтійського моря.

Тому якісь розв'язки – я думаю, дуже великі – будуть і після Нового року,

– додав Лукашенко.

Цинічні заяви Лукашенка

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Повний допис у телеграмі:

Президент звернув увагу, що Захід зараз повісив на Росію ярлик, нібито планує напад на Україну.

"Треба ж привід для того, щоб молотити Росію. Ось вони повісили цей ярлик. Хоча ніхто в Росії не збирається нападати на Україну. Росія чудово бачить, що твориться в Україні. І те, що планують натівці і американці там, неприйнятно не лише для Росії, а й для нас, тому що тут ми поряд", – наголосив президент.

"Тому якісь розв'язки – я думаю, дуже великі – будуть і після Нового року", – підсумував Олександр Лукашенко.

"Ще багато зміниться за цей місяць. Ви ще багато побачите. Ми побачимо ось цю розв'язку від Чорного до Балтійського моря, до чого прийдемо", – заявив Олександр Лукашенко.