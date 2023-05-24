"Йому варто не в труну, а в Гаагу": що чекає на Білорусь, якщо Лукашенко помре

Кілька останніх тижнів самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко з'являється на людях рідко, а якщо з'являється, має геть хворобливий вигляд. Це стало причиною припущень щодо серйозних хвороб у білоруського фюрера.

Однак, можливо, стан здоров’я Лукашенка прямо залежить від його риторики щодо війни та домовленостей з Владіміром Путіним. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валентин Гладких.

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У разі смерті Лукашенка в сучасному політичному ландшафті Білорусі навряд сформуються певні демократичні чи ліберальні режими, переконаний Гладких.

Найімовірніше, владу перехопить людина ще більш підконтрольна російськими спецслужбами та Кремлю.

Це той рідкісний випадок, коли я б хотів Лукашенка побачити не тільки в труні у білих капцях, а в Гаазі у кайданах. Інакше, це дійсно може створити для нас певні додаткові виклики,

– наголосив аналітик.

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Нагадаємо, що в ізольовану Росію не часто здійснюють візити хоч якісь впливові політики, однак часто на поклін їздить Лукашенко. Вкотре 24 травня в Москві Владимир Путін зустрінеться зі своїм білоруським посіпакою.

Гладких наголосив, що Білорусь є повноцінним учасником війни проти України, адже надає свою територію як плацдарм, військову техніку, ремонтує техніку, надає внутрішні послуги російським пораненим тощо. Однак поки що повноцінно білоруські сили на території України не воюють, можливо, щодо цього й точитимуться розмови між двома диктаторами.

Путін, безумовно, намагатиметься прогнути Лукашенка зробити цей крок. Якщо раптом він не зрозуміє, я припускаю, що ситуація з його здоров'ям може ще більше погіршитися та він може опинитися в труні в білих капцях швидше ніж в Гаазі,

– припустив політолог.

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