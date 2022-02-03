Лукашенко хоче закупити техніку, яку Росія привезла на військові навчання

Росія вже тривалий час стягує свої війська та техніку у Білорусь під приводом спільних навчань. Олександр Лукашенко заявив, що хоче купити ледь не все привезене озброєння.

Лукашенко розповів про мету навчань з Росією

Закупівлі відбуватимуться упродовж 2022 – 2023 років. Про це самопроголошений президент заявив на зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

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Лукашенко сказав, що метою навчань "Союзна рішучість-2022" є навчити білоруських військових користуватися російською зброєю. Мовляв, щоб вони "не просто побачили її на картинці, а й торкнулися".

Щоб білоруські військові разом зі своїми братами росіянами навчилися користуватися цією технікою. Для нас це дуже важливо, бо майже всю техніку, яка буде тут, ми плануємо закупити у Росії,

– сказав самопроголошений президент.

Це, на думку Лукашенка, критично важливо для "Союзної держави" через "поведінку НАТО та України".

Що відомо про російські війська у Білорусі

Кремль вже перекинув у Білорусь дивізіон комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії "Панцир-С", ракетний комплекс С-400, танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти тощо. Крім того, він почав розгортати польові пункти управління військами.

Кількість російської зброї на території Білорусі така велика, що у Європейському парламенті заговорили про окупацію країни. Дипломати виступили за захист незалежності Білорусі.

До речі, міністр оборони України Олексій Резніков попереджав, що зараз російські війська більше загрожують саме Мінську, а не Києву.

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