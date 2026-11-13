Вранці Сили оборони уразили один з найбільших резервуарних парків в Європі
Уранці 13 листопада дрони атакували Самарську область. Під удар потрапила лінійно-виробнича диспетчерська станція "Самара".
Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.
Що відомо про нову атаку на нафтову станцію "Самара"?
Лінійно-виробнича диспетчерська станція "Самара" розташована у селищі Просвєт Самарської області.
Нафтова станція "Самара" – це великий вузол, де приймають, зберігають і змішують нафту. Сировина надходить сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.
На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту.
Також підприємство забезпечує потреби російських збройних сил.
Зауважимо, що станція "Самара" має найбільший у Європі резервуарний парк. На станції розташований 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 мільйона кубометрів нафти.
ЛВСД "Самара" знову горить / Фото з мережі
Інший ракурс пожежі на нафтовій станції / Фото з мережі
ЛВДС "Самара" вже вшосте стає ціллю українських сил.
Нагадаємо, що уночі також був атакований НПЗ у Волгограді. Там уражено щонайменше дві установки первиної переробки нафти: ЕЛОУ-АВТ-1 та АВТ-6. Разом вони забезпечують близько 70% всіх потужностей первиної переробки нафти заводу.
Вибухи лунали і на Ростовщині.