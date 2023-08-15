Тоді вже повідомляли, що ракети – на Львів, – Садовий звернувся до людей з важливим оголошенням

Російські окупанти у ніч на 15 серпня скоїли терористичну масовану атаку по Україні. Зокрема, ворог вдарив по Львову. Мер міста Андрій Садовий нагадав місцевим жителям про правила безпеки.

Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Буквально за 20 хвилин до атаки, вже в телеграм-каналах була інформація, що ракети летять у бік Львова. В багатоквартирному будинку в укриття прийшло всього-на-всього 10 людей. З 70,

– наголосив Садовий.

Мер наголосив, що всі укриття мають бути відкритими. Завдання людей – вийти з помешкання й спуститися у місце безпеки. На щастя, цього разу жертв не було. Водночас не можна легковажити власною безпекою.

Деталі про атаку на Львів

У ніч на 15 серпня ворог атакував Львів ракетами. На жаль, постраждало 19 людей. На щастя, обійшлося без жертв. Російські загарбники намагалися влучити у місцевий аеропорт. Водночас їм не вдалося реалізувати свою ціль.

Мер Львова розповів, що російська ракета влучила прямісінько у павільйон дитячого садочка "Казка". Руйнувань зазнали будинки, розташовані поруч. Садовий зауважив, що ударна хвиля була неймовірною.