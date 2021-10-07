У Львові травмованого циркового гімнаста прооперували за новою методикою

Чоловік звернувся до лікарів через біль у руці. Він травмувався під час тренувань у цирку.

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У гімнаста розірвалось сухожилля

У травмпункт 8 міської клінічної лікарні звернувся повітряний гімнаст львівського цирку Сергій Кравченко. Чоловік скаржився на біль у руці, яку він пошкодив під час тренувань.

Після обстеження лікарі поставили йому діагноз – "травматичний розрив сухожилля лівого біцепса". При таких травмах без операції не обійтися, тому гімнаста скерували в травматологічне відділення лікарні.

Завідувач травматологічного відділення Юрій Вовчко розповів, що допомогти пацієнтові позбутися травми можна було, просвердливши кістку та прикріпивши до неї розірвані тканини за допомогою спеціальних ниток. Однак тоді чоловік мусив би тривалий час, приблизно місяць, бути у гіпсі. Після цього йому знадобилася б тривала реабілітація. Така операція триває приблизно 1,5 години.



Гімнаст розірвав сухожилля під час тренувань / Фото 8 МКЛ Львова

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Операцію провели за новою методикою

Лікарі вирішили прооперувати гімнаста за новою методикою.

Ми вирішили усунути цю проблему сучасним способом – прикріпили розірвані тканини до кістки за допомогою анкерного гвинта. Операція тривала всього 30 хвилин і дала хороший результат: пацієнт вже на третій день почав розробляти руку,

– додав Вовчко.

Сергій Кравченко 6 жовтня приїхав у лікарню на контрольний огляд. З його рукою вже все гаразд. Чоловік розповів лікарям, що наразі він поступово повертається до звичних йому навантажень, тож незабаром знову працюватиме під куполом цирку.