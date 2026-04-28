Правоохоронці встановлюють усі обставини та опитують свідків. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Що відомо про трагедію?

За попередньою інформацією, подія сталася 28 березня близько 20:25. Чоловік перебував на оглядовому майданчику вежі Ратуші, куди піднявся самостійно.

Згодом його виявили без ознак життя. На місці події одразу почали працювати правоохоронці.

Загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії. За наявною інформацією, він перебував у місті як іноземець. На оглядовому майданчику також знайшли записку, у якій чоловік звернувся з проханням нікого не звинувачувати у тому, що сталося, та перепросив за можливі незручності.

Наразі на місці працюють слідчі та інші служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, а також опитують можливих свідків. Остаточні висновки щодо причин події будуть зроблені після проведення всіх необхідних експертиз.

