Правоохоронці встановлюють усі обставини та опитують свідків. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Що відомо про трагедію?

За попередньою інформацією, подія сталася 28 березня близько 20:25. Чоловік перебував на оглядовому майданчику вежі Ратуші, куди піднявся самостійно.

Згодом його виявили без ознак життя. На місці події одразу почали працювати правоохоронці.

Загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії. За наявною інформацією, він перебував у місті як іноземець. На оглядовому майданчику також знайшли записку, у якій чоловік звернувся з проханням нікого не звинувачувати у тому, що сталося, та перепросив за можливі незручності.

Наразі на місці працюють слідчі та інші служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, а також опитують можливих свідків. Остаточні висновки щодо причин події будуть зроблені після проведення всіх необхідних експертиз.

Інші подібні інциденти в Україні

  • У центрі Миколаєва загинув молодий чоловік після падіння з даху адміністративної будівлі. Подія сталася 27 квітня близько 12:50 на вулиці Адміральській. Про інцидент повідомили на лінію 102. На місце виїхали правоохоронці, криміналісти та судово-медичний експерт. За попередніми даними, отримані травми виявилися несумісними з життям.

  • 20 квітня у Приморському районі знайшли застреленим депутата Одеської міськради. Попередньо встановлено, що чоловік міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї. Всі обставини події встановлюються.

  • На Чернігівщині правоохоронці розслідують смерть поліцейського. Його тіло виявили біля Чернігова у лісі. Попередньо, йдеться про самогубство. Обставини трагедії розслідуватимуть слідчі поліції за участю Державного бюро розслідувань.

  • В Ірпені Київської області у понеділок, 16 березня, 52-річний чоловік міг вбити власну доньку пострілом з вогнепальної зброї. Після цього він скоїв самогубство.