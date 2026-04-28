Правоохоронці встановлюють усі обставини та опитують свідків. Про це повідомляє Львівська міська рада.
Що відомо про трагедію?
За попередньою інформацією, подія сталася 28 березня близько 20:25. Чоловік перебував на оглядовому майданчику вежі Ратуші, куди піднявся самостійно.
Згодом його виявили без ознак життя. На місці події одразу почали працювати правоохоронці.
Загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії. За наявною інформацією, він перебував у місті як іноземець. На оглядовому майданчику також знайшли записку, у якій чоловік звернувся з проханням нікого не звинувачувати у тому, що сталося, та перепросив за можливі незручності.
Наразі на місці працюють слідчі та інші служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, а також опитують можливих свідків. Остаточні висновки щодо причин події будуть зроблені після проведення всіх необхідних експертиз.
Інші подібні інциденти в Україні
У центрі Миколаєва загинув молодий чоловік після падіння з даху адміністративної будівлі. Подія сталася 27 квітня близько 12:50 на вулиці Адміральській. Про інцидент повідомили на лінію 102. На місце виїхали правоохоронці, криміналісти та судово-медичний експерт. За попередніми даними, отримані травми виявилися несумісними з життям.
20 квітня у Приморському районі знайшли застреленим депутата Одеської міськради. Попередньо встановлено, що чоловік міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї. Всі обставини події встановлюються.
На Чернігівщині правоохоронці розслідують смерть поліцейського. Його тіло виявили біля Чернігова у лісі. Попередньо, йдеться про самогубство. Обставини трагедії розслідуватимуть слідчі поліції за участю Державного бюро розслідувань.
В Ірпені Київської області у понеділок, 16 березня, 52-річний чоловік міг вбити власну доньку пострілом з вогнепальної зброї. Після цього він скоїв самогубство.