Львів проголосував би за приєднання до Росії, – екс-"регіонал" Царьов

Колишній народний депутат України від "Партії регіонів" Олег Царьов, який після початку агресії Кремля втік на його територію, вважає, що Росія в економічному плані переважала Україну, відтак, з цієї причини, навіть Львів би хотів до неї приєднатися.

Таку заяву він зробив у коментарі російському виданню "Примечания".

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"Україна в економічній сфері сильно відставала від Росії. За дуже багатьма моментами Україна була Росією п'ять-сім років тому. Але і в Україні, і в Росії будувалося капіталістичне суспільство, просто Росія пішла далі. І навіть під час скорочення соціальних програм, Росія була більш багатою країною, і різні пільгові виплати в ній були вищими, аніж в Україні часів Януковича", – зауважив колишній нардеп.

Щоправда, за його словами, більшість на так званому референдумі нібито підтримала "входження" не у Росію, а повернення в СРСР.

"Росія є багатшою державою, аніж Україна. І в той момент часу, без сумніву, якби провели референдум по всій Україні, то і Львів проголосував би за приєднання до Росії. Тому що переважна більшість населення обирає, де краще, де ситніше. Ідеологія – фактор другорядний. Подивіться статистику, хто під час війни йшов у партизани, а хто у поліцаї", – додав Царьов.

Крім того, на його переконання, нинішня Росія багато у чому поступається Радянському Союзу в економічному плані та може лише спільно з Бразилією, Китаєм, Аргентиною, Індією вибудовувати якусь альтернативу.

"Тому Донецька та Луганська "республіки", будучи сателітом капіталістичної Росії, побудувати у себе Радянський Союз не зможуть. Це утопія", – резюмував колишній член "Партії регіонів".

Нагадаємо, раніше Олег Царьов заявляв, що бойовики, які брали участь у конфлікті на Донбасі, поїхали у Сирію як найманці ПВК "Вагнера", бо отримали відповідний наказ.