На Львівщині чули вибухи
У Львівській області 7 лютого зранку повідомили про звуки вибухів. Зокрема, їх було чути у Дрогобичі.
Це підтвердив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Наразі інформації про те, чи було влучання, чи працювали сили ППО не було.
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"Вибухи у Дрогобичі", – коротко написав Козицький.
Попередньо про рух ракет на Львівщину, до кордону з Польщею, повідомили моніторингові групи та Повітряні сили.
Втім, згодом ракета змінила свій курс на Львів. В ОВА закликали людей перейти в укриття.
"Ракета, яка летіла в бік кордону з Польщею, змінила курс і рухається у напрямку обласного центру. Подбайте про себе та рідних", – повідомив Козицький.Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Також про напрям руху ракети на Львів повідомив і мер міста Андрій Садовий.Зауважимо, що Польща через це підняла у небо винищувачі. У Генштабі Польщі зазначили, що через інтенсивну діяльність дальньої авіації Росії, на тлі ракетної атаки по Україні, активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Там наголосили, що моніторять ситуацію.
Головне про атаку
- 7 лютого Росія здійснила масовану атаку по Україні. Вночі ворог атакуваа дронами-камікадзе, а зранку окупанти здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-22. У Києві та низці інших міст чули вибухи і роботу ППО.
- Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.
- У Миколаєві в реанімації помер чоловік, який отримав поранення під час атаки. У нього були несумісні з життям травми. Відомо, що в Миколаєві пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них – без дахів. Пошкоджено газові і водопровідні мережі.
- Під атакою і Харків. Зафіксовані влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.