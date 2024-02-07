На Львівщині чули вибухи

У Львівській області 7 лютого зранку повідомили про звуки вибухів. Зокрема, їх було чути у Дрогобичі.

Це підтвердив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Наразі інформації про те, чи було влучання, чи працювали сили ППО не було.

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"Вибухи у Дрогобичі", – коротко написав Козицький.

Попередньо про рух ракет на Львівщину, до кордону з Польщею, повідомили моніторингові групи та Повітряні сили.

Втім, згодом ракета змінила свій курс на Львів. В ОВА закликали людей перейти в укриття.

"Ракета, яка летіла в бік кордону з Польщею, змінила курс і рухається у напрямку обласного центру. Подбайте про себе та рідних", – повідомив Козицький.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Також про напрям руху ракети на Львів повідомив і мер міста Андрій Садовий.

Головне про атаку

Зауважимо, що Польща через це підняла у небо винищувачі . У Генштабі Польщі зазначили, що через інтенсивну діяльність дальньої авіації Росії, на тлі ракетної атаки по Україні, активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Там наголосили, що моніторять ситуацію.