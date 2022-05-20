На Львівщині під час тривоги збили крилату ракету

У Львівській області ввечері 19 травня була загроза ракетного удару. Завдяки силам протиповітряної оборони військам Росії не вдалося досягнути поставленої мети.

Росіяни намагалися завдати удару по Львівщині пізно ввечері 19 травня

Відповідну інформацію повідомив глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своїх соціальних мережах.

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У четвер, 19 травня, о 23:06 на Львівщині було оголошено повітряну тривогу. За словами Козицького, росіяни намагалися завдати удару, ймовірно, крилатою ракетою.

Однак завдяки вдалій роботі протиповітряної оборони ракетний удар по Львівській області не відбувся.

Мали одне сповіщення про повітряну тривогу (від 8 ранку 19 травня до 8 ранку 20 травня). На пості візуального спостереження помітили, ймовірно, крилату ракету. Дякую нашим Cилам ППО, що небо над Львівщиною залишилося спокійним,

– написав Козицький.

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