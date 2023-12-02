Аналог німецької ЗСУ Gepard створили на Львівщині: що відомо

Українська розробка коштуватиме значно дешевше. Зенітна установка, яку розробили та виготовляють у Львівській області, допоможе нищити ворога автоматизованим мобільним групам.

Про розробку повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький в інтерв'ю Укрінформу. Він говорить, що треба створити якнайбільше мобільних та автоматичних груп, які можуть працювати по безпілотниках.

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Що відомо про аналог "Гепарда" і скільки він коштує

Загалом запланована передача десяти авто Повітряному командуванню "Захід", на яких можна буде розмістити зенітні комплекси. Основним завданням їх буде відслідковування повітряних цілей, захоплення через акустичні датчики, радари, візуальне спостереження і знищення. Це український аналог відомої німецької установки Gepard,

– розповів Козицький.

Доукомплектувати десять вогневих груп зенітними установками з автоматичними турелями мають уже до кінця зими. Перевагою цієї зброї є те, що можна вести вогонь по повітряних цілях без безпосередньої участі людини, що дозволить захищати об'єкти критичної інфраструктури ще ефективніше. У проєкт інвестують 30 мільйонів гривень, це зробить львівський ІТ Кластер.

"Будемо мати класний, вітчизняний і значно дешевший комплекс. Львівські компанії створюють таку систему, сподіваємося, що вона пройде усі випробування, і ми надамо для оборони країни якісні автоматичні комплекси", – підсумовує голова ОВА.

Він говорить, що закрити небо над Україною волонтерськими зусиллями неможливо, адже для цього потрібні системи Patriot, IRIS-T, NASAMS. Але можна "доповнювати та підсилювати системи великої та середньої дальності і автоматизовані системи".

Україна вироблятиме зброю