Після масованої атаки 15 січня на Львівщині виявили нездетоновану ракету. Її знайшли в полі в одному з сіл Стрийського району.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

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Російська ракета не здетонувала на Львівщині

Під час масованої атаки 15 січня під прицілом Росії опинився Захід України. Так, ворог атакував Львівську область, де, на жаль, є руйнування.

Крім того, в одному із сіл Стрийського району в полі виявили уламки ракети та 1 нездетоновану ракету. Наразі на місце виїхали вибухотехніки.