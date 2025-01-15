На Львівщині виявили нездетоновану ракету
15 січня 2025, 10:49Читать новость на русском
Після масованої атаки 15 січня на Львівщині виявили нездетоновану ракету. Її знайшли в полі в одному з сіл Стрийського району.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
Дивіться також Головне про масовану атаку 15 січня: де пролунали вибухи, які наслідки
Російська ракета не здетонувала на Львівщині
Під час масованої атаки 15 січня під прицілом Росії опинився Захід України. Так, ворог атакував Львівську область, де, на жаль, є руйнування.
Крім того, в одному із сіл Стрийського району в полі виявили уламки ракети та 1 нездетоновану ракету. Наразі на місце виїхали вибухотехніки.