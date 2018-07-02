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Львівська ОДА виділила на потреби області 59 мільйонів гривень

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Львівська ОДА
Львівська ОДА / leopolis.news

У понеділок, 2 липня, з'явилась офіційна інформація, що впродовж тижня у повному обсязі профінансували бюджетні установи області. Окрім того, здійснено усі необхідні соціальні виплати і додатково виділено майже три мільйони гривень на ремонт та утримання автомобільних доріг.

Про це повідомила прес-служба Львівської ОДА.

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У межах цієї суми на оздоровлення та відпочинок дітей закладено понад півмільйона гривень. Для підтримки розвитку у Львівській області агропромислового виробництва надається так само півмільйона гривень, а окремо 300 тисяч гривень – на реконструкцію Буківського дитячого будинку-інтернату.


Буківський дитячий будинок-інтернат

Не оминули увагою обласні програми охорони навколишнього природного середовища. Для їх виконання виділили майже півмільйона гривень. Львівщина також отримала для розвитку культури 300 тисяч гривень. Соціальна підтримка категорій громадян, що потребують догляду – 400 тисяч гривень.

Окремо виділяли кошти на особливо важливі програми: "Зовнішнє освітлення" – один мільйон гривень, "Нова українська школа" – субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти у рамках програми становила майже 10 мільйонів гривень.

Три мільйони гривень місцевим бюджетам дісталися на оснащення закладів загальної середньої освіти районів, адже саме таку суму вдалось зекономити протягом минулого року.

Теги: Новини України Гроші Новини Львова Бюджет
Джерело: 24 канал
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