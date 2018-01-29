Львівські поліцейські погоріли на системному хабарництві

Двоє співробітників Залізничного відділу поліції Львова систематично вимагали гроші з осіб за не притягнення їх до відповідальності. Їх вдалося затримати під час отримання грошей від двох осіб.

Як повідомили у поліції, до підрозділу внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла інформація від однієї з місцевих мешканок, що двоє поліцейських вимагають від неї 2 тисячі доларів США. Гроші призначалися за непритягнення сина заявниці до кримінальної відповідальності.

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Хоч вони і назвалися працівниками Шевченківського відділу поліції, співробітники внутрішньої безпеки провели перевірку та встановили, що до корупційних дій причетні оперуповноважені кримінального блоку Залізничного відділу львівської поліції.

Водночас до ДВБ звернувся львів’янин із заявою про те, що співробітник цього ж відділу поліції вимагає від нього 4 тисячі гривень "винагороди".

За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції щодо вимагання неправомірної вигоди зазначеними поліцейськими військовою прокуратурою Західного регіону було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Затримання підозрюваних у хабарництві поліцейських

Капітан та майор поліції Залізничного відділу були затримані працівниками внутрішньої безпеки НПУ, військової прокуратури та УСБУ за підтримки львівської обласної поліції. Затримання відбулося під час передачі зловмисникам 3 тисяч гривень та 700 доларів відповідно.

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На теперішній час 32-річний та 40-річний співробітники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають заходи щодо оголошення зловмисникам повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Отриманий хабар

Варто додати, що у 2017 році групу поліцейських Залізничного відділу поліції вже звинувачували у скоєнні протиправних дій.