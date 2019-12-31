Львівські судді відмовилися від корпоративу задля підтримки воїнів: яку суму зібрали

Перед святами так хочеться новорічного дива. Щоб судді не влаштовували бенкети, які їм не по кишені з гостями, чиї справи вони мають розглядати, і не виселяли людей з їх домівок задля банкету. У Львові, наприклад, судді виступили з ініціативою "Відмовся від новорічного корпоративу задля підтримки воїнів".

Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть" розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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За її словами, першими з такою ідеєю виступили працівники та судді Господарського суду Львівської області. Невдовзі з ними об'єднались колеги з Західного апеляційного господарського суду, Восьмого апеляційного адмінсуду, Апеляційного суду Львівщини та Львівського окружного адмінсуду.

"Всього вдалось зібрати 115 тисяч гривень. За гроші закупили обладнання для Військово-медичного госпіталю у Львові: вакуумний насос для терапії ран та операційно-оглядову лампу", – зазначила Шиба.



Подарунок для Військово-медичного госпіталю у Львові

Колективну премію "Честь тижня" отримують всі судді, які долучились до цієї акції. І суддям з інших областей теж пропонуємо брати приклад з колег.

"Деякі скептики все одно заявляють, що судді відмовились від вечірок задля позитивного піару. Але тоді це означає, що суддям стало не байдуже, що про них думає громадськість", – підсумувала Шиба.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" – читайте тут.