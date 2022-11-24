На Львівщині ввели всі типи аварійних та погодинних відключень

24 листопада 2022 , 10:28
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Джерело:

Львівобленерго

Через масштабну російську атаку по інфраструктурі України енергетики намагаються стабілізувати ситуацію. В областях запровадили одразу кілька графіків відключення світла, Львівщина не стала винятком.

"Укренерго" запровадило у Львівській області різні типи відключення світла. Обмеження діятимуть 24 листопада.

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24 листопада на Львівщині за вказівкою "Укренерго" введені всі типи аварійних та погодинних відключень,
– мовиться у повідомленні.

У "Львівобленерго" попросили громадян з розумінням поставитися до ситуації. Наші енергетики намагаються зробити все можливе, щоб стабілізувати критичну ситуацію в енергосистемі.

Зауважимо, такі відключення світла запровадили й у сусідніх областях – Закарпатській та Івано-Франківській.

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Автор: Софія Мінджоса