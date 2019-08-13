Львівський бронетанковий завод серійно модернізовуватиме танки Т-64: потужні фото та відео

ДП "Львівський бронетанковий завод", який є частиною "Укроборонпрому", налагодило серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року. Бойові машини обладнані тепловізорами, цифровими радіостанціями, засобами супутникової навігації та новим динамічним захистом.

Завдяки модернізації вдалося значно розширити бойові можливості Т-64, який є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів українського війська, наголошує ДП "Укроборонпром".

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Саме Т-64 відмінно показав себе у протистояннях з агресором на Сході України, а у 2017 році вразив міжнародних партнерів під час танкових змагань НАТО The Strong Europe Tank Challenge.

Український Т-64 під час навчань The Strong Europe Tank Challenge: дивіться фото

Під час модернізації у бойову машину встановлюють новий прицільний комплекс навідника з тепловізором, який забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

Водночас інші члени екіпажу отримають нові прилади нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління. Вони мають високу стійкість до світлових перешкод, не чутливі до засвічення навіть під час використання противником спеціальних перешкод в інфрачервоному діапазоні.

Окрім того, вони встановлюються на штатні кріплення та підключаються до електричної мережі танку без її зміни, що дозволяє значно зменшити час та витрати для інтеграції приладів у системи бойової машини.

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Також Т-64 зразка 2017 року отримав новий динамічний захист, який значно посилює рівень захищеності бойової машини і ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу "ударне ядро".

Ще однією особливістю Т-64 зразка 2017 року є система супутникової навігації від ДП "Орізон-Навігація". Цей навігаційний комплекс дозволяє у режимі "онлайн" обмінюватись надійно зашифрованими даними. Дані про місцезнаходження кожної машини можуть надходити до командувачів всіх рівнів, від командиру взводу до керівництва всією бойовою операцією.

Краса та велич модернізованого Т-64: дивіться відео

Що відомо про танк Т-64БВ?Т-64БВ – основний радянський танк сімейства Т-64. Разом з Т-64Б складає основу Сухопутних військ України. Загальна чисельність становить понад 600 одиниць.



Через збройну агресію Росії проти України були посилені роботи над подальшою модернізацією танків Т-64. У квітні-травні 2017 року модернізовані Т-64БВ стали надходити до Збройних Сил України. У ЗМІ вони дістали назву Т-64 зразка 2017 року.



Бойова маса модернізованої машини становить 42,4 тонни, а екіпаж налічує трьох членів. Такн облаштований комбінованою багатошаровою бронею та гарматами калібру 125-мм. Дальність стрільби становить до 5 кілометрів, а скорострільність – до 8 пострілів на хвилину.