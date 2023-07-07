"Спробувала втекти – підлога обвалилася": як львів'янка рятувалась під час атаки по будинку

Мешканці львівського будинку, у який влучила російська ракета, оговтуються від того, що трапилося. Багато людей втратили свої домівки, однак, радіють, що залишилися живі.

Жінка годину провела під завалами

На місці трагедії весь день було багато людей. Вони розшукували своїх рідних, які жили в зруйнованому будинку.

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Одна жінка розповіла історію про свою 60-річну сестру, яка працює медсестрою і сама жила на 4-му поверсі. Жінка вижила, але зараз перебуває у відділенні травматології, оскільки має серйозні поранення.

Дзвонила до сестри, коли вибило перше вікно, а потім зник зв'язок. Квартири вже нема, нічого нема. Сестра жила сама на четвертому поверсі, з якого її й витягли. Її врятувала одна стіна,

– сказала жінка.

Вона розповіла, що у квартирі спершу вибило вікно. Після того її сестра одягнула халат і спробувала втекти, однак в цей момент обвалилася підлога. Далі – загорілася стіна. Львів'янку врятувало те, що десь з труби лилася холодна вода. Однак у неї все одно обгоріло волосся та обпеклося обличчя.

Під завалами жінка пробула близько години. Вона кричала, аби рятувальники її почули.

"Ми не знаємо, що з її хребтом. Є перелом великої стегнової кістки", – зазначила сестра потерпілої. Зауважимо, вона приїхала до Львова з Кам'янки-Бузької одразу, як дізналася про трагедію.

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