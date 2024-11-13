У Львові 14-річна дівчинка випала з вікна на припарковане авто
У Львові 14-річна дівчинка впала з вікна четвертого поверху будинку на вулиці Грінченка. У дитини діагностували численні травми.
Інцидент стався ввечері 13 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.
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У Львові дитина випала з вікна
Як розповіла речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва, дитина впала на припарковане авто, наразі дівчинка перебуває у важкому стані, оскільки отримала серйозні травми.
Ми госпіталізували дівчинку в лікарню Святого Миколая на Орлика. В дитини закрита черепно-мозкова травма. Лікарі розцінюють її стан як важкий,
– зазначила вона.
Згідно з оприлюдненою інформацією, інцидент стався приблизно о 18:15. Наразі всі обставини події встановлює поліція Львова. Станом на зараз детальнішої інформації про ситуацію або ж стан дівчинки оприлюднено не було, вочевидь деталі будуть згодом.
Інші подібні інциденти
- Нагадаємо, нещодавно в Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка. На жаль, дитина не вижила унаслідок падіння. На місці трагедії працювали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та експерти-криміналісти.
- Також пізно ввечері 9 вересня у Миколаєві з вікна багатоповерхівки випав 6-річний хлопчик. Дитина випала з 7 поверху на дах бібліотеки на першому поверсі. Він отримав серйозні травми, але лікарі борються за життя хлопчика.
- Того ж місяця 6-річна дитина випала з вікна багатоповерхового будинку на вулиці Космонавтів в Одесі. Попередньо, хлопчик уперся руками в москітну сітку і випав з вікна. Він отримав серйозні травми та був госпіталізований у тяжкому стані.
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- Крім цього, кілька місяців тому у Рівненській області хлопчик продавив москітну сітку й випав із вікна 4 поверху. На жаль, дитина померла, 3-річний хлопчик перебував у кімнаті сам, доки 31-річна мама на кілька хвилин відлучилась на кухню. Дитина вилізла на підвіконня, продавила москітну сітку та випала із відчиненого вікна на асфальтне покриття.