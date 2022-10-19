У Львові та області скорочують комендантську годину

19 жовтня 2022 , 19:44
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Джерело:

Андрій Садовий

У Львові та області з 19 жовтня скорочують комендантську годину. Тепер вільно перебувати на вулиці можна буде з 05:00 до 00:00.

Новину повідомив Андрій Садовий. Він заявив, що відповідне рішення ухвалила Львівська обласна військова адміністрація.

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Тепер виходити з дому і перебувати на вулиці без спеціального дозволу можна з 5-ї ранку до півночі,
– мовиться у повідомленні.

Максим Козицький нагадав, що у час комендантської години на вулиці заборонено перебувати без спеціальних перепусток та документів, які посвідчують особу. Місто продовжує жити в умовах воєнного стану: працює над безпекою та йде до перемоги.

У ніч на 20 жовтня у Львові вимкнуть світло

Після терористичних ударів Росії по місту у Львові намагаються стабілізувати ситуацію з електроенергією. В Львівобленерго попередили про вимикання світла.

"У зв'язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов'язані з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 до 6:00 можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, до перебоїв з електропостачанням місцевим жителям потрібно бути готовими також 20 жовтня.

Зверніть увагу! 20 жовтня в Україні вимикатимуть світло – відключення будуть почергові і триватимуть не більше 4 годин. В Укренерго пояснили, що це вимушений крок, адже з 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни.

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Автор: Мар'яна Бекало