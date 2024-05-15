У Львові та області запроваджують погодинні відключення світла: які графіки

Про введення графіків відключень увечері 15 травня повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький. Він наголосив, що зараз відключення аварійні, тож про них не змогли повідомити заздалегідь. Утім, з опівночі 16 травня будуть погодинні графіки.

На жаль, українці змушені бути без світла через ворожі атаки по енергетиці. Погодинні графіки відключення будуть у четвер, 16 травня, по всій Україні. Наразі в кількох областях аварійні відключення.

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У Львівській області нема світла через аварійні відключення

Станом на 20:00 15 травня в області запровадили аварійні відключення електроенергії. Відключення аварійні, тому заздалегідь попередити про них, на жаль, не могли,

– написав Козицький.

Він закликав споживати електроенергію ощадливо та попросив зарядити пристрої, щоб підготуватися до погодинних відключень.

Очільник ОВА запевнив: українці пройшли такий етап минулого року, тож пройдуть і цього разу.

Погодинні відключення будуть з опівночі 16 травня

"З 00:00 16 травня у Львові та області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Це розпорядження НЕК "Укренерго", – сказано в повідомленні Козицького.

До таких дій удалися, бо існує дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України.

Як дізнатися, в якій я групі відключень світла

Дізнатися свою групу відключень можна за допомогою: