У День Державного Прапора, 23 серпня, у Львові започаткували традицію. З цього дня щотижня над Меморіалом пам’яті Героїв Небесної Сотні урочисто підніматимуть національний синьо-жовтий стяг. Так місто вшановуватиме усіх Героїв, які віддали своє життя за українську незалежність.

Нова традиція з прапором України у Львові

Про започаткування нової традиції повідомив у телеграмі львівський міський голова Андрій Садовий. Також він оприлюднив відео урочистого церемоніалу підняття державного прапора України.

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За словами очільника Адміністрації мера Львова Євгена Бойка, розпочали ініціативу курсанти Академії сухопутних військ. Щоправда, з часом щотижня їх змінюватимуть різні структури – пожежники, нацгвардійці, поліція та інші службовці. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Цією ініціативою ми хочемо привернути ще більшу увагу до національно-патріотичного виховання молоді, адже саме Меморіал став місцем пам’яті, відпочинку, простором, де збирається багато молодих людей. І ця щотижнева ініціатива має бути своєрідною особливістю для львів'ян і туристів,

– зауважив Бойко.

Він додав, що у ЛМР існує традиція до Дня Незалежності збиратися з родинами українських Героїв. Тому 23 серпня на захід з підняття прапора України у Львові запросять:

родини Героїв, які загинули на Донбасі,

родини Героїв, які загинули під час Революції Гідності.

"І в такому дружньому родинному колі відзначимо День Незалежності нашої країни", – додав Бойко.

У мерії Львова підкреслюють, що щотижневий церемоніал підняття Державного прапора стане знаком національної єдності, честі та гідності. Адже національний прапор є символом держави, символом української національної приналежності, історії та сьогодення.

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Коротко про історію свята День Державного Прапора

Його започаткували ще у 2004 році. Спочатку святкування відбувались лише в Києві, а тепер і по всій Україні.

25 червня 1848 року вперше публічно зафіксували сучасний синьо-жовтий стяг у Львові. Його вивісили українці Королівства Галичини та Володимирії над Львівською ратушею як національний прапор.

Саме після цього випадку синьо-жовтий стяг набував все більшої популярності в українців, а після революції 1905 року його почали використовувати і на Наддніпрянщині.

Упродовж 1917 – 1941 років був дерджавним прапором Української Народної Республіки, Української Держави та Карпатскої України

За радянських часів синьо-жовтий стяг використовувався підпільно – за нього в СРСР карали ув’язненням на два роки.

18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України своєю Постановою "Про прапор України" фактично надала синьо-жовтому стягу статус офіційного прапора країни.

28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову "Про затвердження державним прапором України Національного прапора".

Синій та жовтий кольори на прапорі означають поєднання мирного безхмарного неба, яке простягнулося над жовтим кольором хлібного лану – символу достатку та праці.

Детальніше з історією українського прапора можете ознайомтися за цим посиланням.