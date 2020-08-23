У Львові по-особливому відзначили День Державного прапора та вшанували Героїв: відео
У День Державного Прапора, 23 серпня, у Львові започаткували традицію. З цього дня щотижня над Меморіалом пам’яті Героїв Небесної Сотні урочисто підніматимуть національний синьо-жовтий стяг. Так місто вшановуватиме усіх Героїв, які віддали своє життя за українську незалежність.
Нова традиція з прапором України у Львові
Про започаткування нової традиції повідомив у телеграмі львівський міський голова Андрій Садовий. Також він оприлюднив відео урочистого церемоніалу підняття державного прапора України.
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За словами очільника Адміністрації мера Львова Євгена Бойка, розпочали ініціативу курсанти Академії сухопутних військ. Щоправда, з часом щотижня їх змінюватимуть різні структури – пожежники, нацгвардійці, поліція та інші службовці. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
Цією ініціативою ми хочемо привернути ще більшу увагу до національно-патріотичного виховання молоді, адже саме Меморіал став місцем пам’яті, відпочинку, простором, де збирається багато молодих людей. І ця щотижнева ініціатива має бути своєрідною особливістю для львів'ян і туристів,
– зауважив Бойко.
Він додав, що у ЛМР існує традиція до Дня Незалежності збиратися з родинами українських Героїв. Тому 23 серпня на захід з підняття прапора України у Львові запросять:
- родини Героїв, які загинули на Донбасі,
- родини Героїв, які загинули під час Революції Гідності.
"І в такому дружньому родинному колі відзначимо День Незалежності нашої країни", – додав Бойко.
У мерії Львова підкреслюють, що щотижневий церемоніал підняття Державного прапора стане знаком національної єдності, честі та гідності. Адже національний прапор є символом держави, символом української національної приналежності, історії та сьогодення.
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Коротко про історію свята День Державного Прапора
- Його започаткували ще у 2004 році. Спочатку святкування відбувались лише в Києві, а тепер і по всій Україні.
- 25 червня 1848 року вперше публічно зафіксували сучасний синьо-жовтий стяг у Львові. Його вивісили українці Королівства Галичини та Володимирії над Львівською ратушею як національний прапор.
- Саме після цього випадку синьо-жовтий стяг набував все більшої популярності в українців, а після революції 1905 року його почали використовувати і на Наддніпрянщині.
- Упродовж 1917 – 1941 років був дерджавним прапором Української Народної Республіки, Української Держави та Карпатскої України
- За радянських часів синьо-жовтий стяг використовувався підпільно – за нього в СРСР карали ув’язненням на два роки.
- 18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України своєю Постановою "Про прапор України" фактично надала синьо-жовтому стягу статус офіційного прапора країни.
- 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову "Про затвердження державним прапором України Національного прапора".
- Синій та жовтий кольори на прапорі означають поєднання мирного безхмарного неба, яке простягнулося над жовтим кольором хлібного лану – символу достатку та праці.