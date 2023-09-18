У Львові представники ТЦК намагалися затримати хлопця: управління розпочало перевірку

У мережі поширюється відео, на якому четверо працівників ТЦК у Львові намагаються силою запхати хлопця у фургон. В обласному управлінні вже відреагували на ситуацію та розпочали перевірку.

Там наголосили, що нададуть оцінку інциденту та проведуть необхідні дії щодо працівників. Відомо, що представники центру комплектування звернулися до хлопця, коли той стояв на зупинці.

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ТЦК призначив перевірку

У Львові чотири працівники ТЦК силою намагалися заштовхати чоловіка до автомобіля. Місцевому жителю вдалося зафільмувати подію на мобільний телефон. Як стверджує оператор, робітники ТЦК звернулися до хлопця, коли той стояв на зупинці.

На інцидент одразу відреагували в Львівському обласному ТЦК. Там заявили, що призначили службову перевірку, за результатами якої нададуть правову оцінку та вживуть відповідних заходів.

В обласному центрі комплектування наголосили, що громадяни віком від 18 до 60 років, на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі документи, що засвідчують особу та військово-облікові документи. На вимогу їх потрібно надавати для перевірки уповноваженим особам спільних патрулів.

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Перевірки центрів комплектування