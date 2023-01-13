Воювали на боці маріонеток Кремля: у Львові судитимуть 19 бойовиків-зрадників
Джерело:Офіс генерального прокурора
У Львові судитимуть 19 бойовиків-терористів. Вони виконували "бойові завдання" Росії на території Харківської області.
Так, до суду направили обвинувальні акти стосовно 19 громадян України. Їх звинувачують у державній зраді.
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У чому звинувачують бойовиків
Як стало відомо, мешканці Луганщини у лютому 2022 року добровільно перейшли на бік російських окупантів та вступили до лав луганських бойовиків.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії ці зрадники виконували бойові завдання на території Харківської області.
Однак, їх затримали на початку вересня 2022 року під час спроби подальшого просування на підконтрольну Україні територію.
Наразі обвинувачені утримуються в українських пенітенціарних установах,
– зазначили в Офісі генпрокурора.
В Україні викривають ворожих агентів та зрадників
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- Правоохоронці виявили ще одного офіцера російських спецслужб, який брав активну участь у війні проти України. Його затримали у західній частині нашої країни.
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